Internet fisso e mobile, quanto si risparmia con le offerte congiunte

Le offerte congiunte che uniscono l'abbonamento Internet casa con una Sim mobile con minuti, Sms e Giga diventano sempre più convenienti. La conferma arriva dal nuovo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it che evidenzia la possibilità di risparmiare, in media, il 13% sul costo complessivo delle due offerte (fisso e mobile) attivate separatamente. Oltre al risparmio economico, le offerte congiunte garantiscono bonus extra come la possibilità di ottenere Giga aggiuntivi per la Sim del proprio smartphone.

In base all'indagine, condotta tramite i dati del comparatore offerte Internet casa, approfittando di un pacchetto che combina i due servizi, Internet da rete fissa e mobile, si spendono in media ogni mese circa 33,26 euro. Ben 5 euro in meno rispetto alla spesa che si sosterrebbe volendo sottoscrivere le due tariffe separatamente, sottolinea lo studio.

Dati alla mano, infatti, un'offerta Internet da rete fissa ha un costo medio mensile che si aggira sui 25,29 euro. Per navigare da cellulare, in media, si metterebbe mano al portafogli ogni mese per circa 12,97 euro. Volendo dunque attivare le due offerte separatamente si dovrebbe affrontare un costo mensile molto più elevato, pari a 38,26 euro in media. Lo studio stima dunque un risparmio annuale di circa 60 euro. Grazie ai vantaggi dei pacchetti fisso + mobile è possibile tagliare le spese del 13%.

Le offerte congiunte che uniscono fisso e mobile mettono a disposizione, in genere, una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit ed una SIM con minuti illimitati, 1.400 SMS e 1.092 GB. Da notare che, in molti casi, i Giga inclusi sono illimitati.

Un altro vantaggio di questo tipo di offerte congiunte è il costo di attivazione decisamente ridotto. La spesa iniziale da sostenere è pari, in media, a 16,66 euro. Una cifra conveniente se si considera che il costo di attivazione delle offerte con solo Internet da rete fissa può superare i 40 euro ed a questi bisogna aggiungere anche il costo di attivazione di un’offerta mobile.

Cosa accadrebbe tuttavia se volessimo recedere da uno dei due servizi compresi nel pacchetto? In caso di disdetta della connessione da rete fissa si dovrà affrontare un costo di disattivazione che si aggira sui 24 euro. Inoltre, se l'offerta congiunta prevedeva GB aggiuntivi sui dispositivi mobili si perderà questo benefit. Se invece si vuole fare un passo indietro e rinunciare alla connessione in mobilità si potrebbero perdere gli eventuali sconti sulla connessione domestica, dovendo quindi sostenere l'offerta Internet casa abbinata a prezzo pieno.