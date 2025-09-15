Intervento del Premier al Coast Guard Global Summit 2025

“La missione fondamentale della Guardia Costiera è garantire la sicurezza e la tutela del mare sotto ogni punto di vista: ambientale, economico, produttivo, infrastrutturale. Una missione che si espleta con le azioni di contrasto alle diverse forme di illegalità, prima fra tutte il traffico di migranti, che questo Governo intende combattere con ogni mezzo”, ha detto Giorgia Meloni durante il suo intervento al Coast Guard Global Summit 2025 svoltosi a Roma in occasione del 160° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Il Premier ha anche citato “I numeri incoraggianti che stiamo registrando in Italia e in Europa con il drastico calo degli sbarchi e la riduzione dei decessi e dei dispersi in mare che rappresentano l’evidenza che il fenomeno del traffico dei migranti può essere gestito, in quanto esiste un’alternativa concreta che mette al primo posto la legalità, combatte la mafia del mare mediante un modello di cooperazione e sviluppo capace di affrontare le cause profonde della migrazione. Un’azione che sarebbe impossibile da portare avanti senza le competenze e la professionalità delle nostre Guardie Costiere, che sanno distinguersi per le azioni sia nelle attività di ricerca e soccorso in mare che di contrasto dei flussi irregolari”.

