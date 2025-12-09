Intervento del Premier al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo

“Siamo pronti a lavorare a un Gcc-Med Summit, che sono ovviamente disposta ad ospitare in Italia, una Nazione storicamente al centro di questi spazi, per creare un nuovo dialogo tra le nazioni del Golfo e del Mediterraneo”, ha dichiarato il Premier nel corso del suo intervento al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc) che si è svolto a Manama, in Bahrein. Giorgia Meloni ha anche dichiarato: “Sappiamo tutti che l’importanza del nostro spazio condiviso è destinata ad aumentare e che abbiamo bisogno di un dialogo più strutturato, capace di condurre a una cooperazione rafforzata, se vogliamo sfruttare appieno le opportunità offerte dalla nostra centralità geopolitica. L’obiettivo deve essere la costruzione di una piattaforma operativa comune, concentrandoci sulle sfide su cui possiamo fare la differenza insieme”. Entrando nel dettaglio delle sfide comuni, Meloni ha sottolineato l’importanza delle interconnessioni economiche con particolare riferimento al progetto infrastrutturale ed economico dell’India-Middle East Corridor per collegare le principali città portuali di India, Medioriente ed Europa: “Un’iniziativa che permetterebbe alle nostre economie e imprese di sprigionare un enorme potenziale”. Meloni ha anche sottolineato il ruolo strategico delle interconnessioni digitali citando il sistema di cavi sottomarini Blue Raman Cable come progetto cruciale per la crescente richiesta di quantità di dati da trasmettere. Inoltre, il Premier ha fatto riferimento alla necessità di creare una “nuova diplomazia energetica, per moltiplicare le opportunità di cooperazione tra Europa, Africa e Golfo”. Nell’ultima parte del suo intervento, il Capo del Governo ha parlato di pace, sicurezza e stabilità raggiungibili attraverso tre strade principali: sostenere il processo di pace in Medioriente e la soluzione dei due Stati, Israele e Palestina; verificare che l’Iran prosegua il suo programma nucleare solo a scopo energetico; incrementare la lotta al terrorismo e agli estremismi.