Intimo donna: la migliore biancheria di qualità

Milano, 23 Agosto 2021 - Quando ci si trova a scegliere l’abbigliamento intimo i dubbi sono sempre dietro l’angolo. Quale tessuto preferire? Qual è la taglia giusta? Slip, reggiseno, maglie ideali non solo per il giorno, ma anche per la sera, pigiami o camicie da notte, insomma, c’è sempre l’imbarazzo della scelta. Ecco l’intimo donna più giusto per te!

Reggiseno e slip: come trovare l’intimo più adatto

Cosa cerca una donna nel settore dell’abbigliamento intimo? Ogni donna ha le proprie esigenze e ovviamente le proprie preferenze per quel che riguarda questo tipo di vestiario. Sceglierlo, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento di tutti i giorni, non è semplice. Ci sono reggiseni a balconcino ideali per chi si affida ad un sostegno tutto naturale, le eleganti bralette caratterizzate inserti in pizzo, raso o velluto e i reggiseni push-up per chi desidera ottenere volume senza rinunciare all’eleganza.

I reggiseni possono poi essere tutti abbinati agli slip coordinati. Ogni donna può trovare l’abbinamento perfetto abbinando al reggiseno lo slip classico, il brasiliano, il tanga o la culotte. Il tutto poi può essere completato dalla biancheria più tradizionale come i reggiseni in microfibra o cotone, ma anche maglieria per il giorno e per la notte. E’ importante poter mettere in mostra la propria personalità grazie a capi femminili, eleganti, ma allo stesso tempo casual e comodi. Una vasta gamma di prodotti è quel che serve per poter creare il proprio outfit...intimo!

Come scegliere la taglia giusta

Scegliere il reggiseno più adatto per sé non è mai semplice, non parliamo poi della taglia. Ecco perché è importante sapere fin da subito la propria taglia grazie alle apposite guide tramite cui individuare la giusta misura. I reggiseni poi sono disponibili nelle diverse coppe (dalla B alla F) e una volta trovata la propria taglia non vi sarà più nessun problema.

I tantissimi modelli di reggiseni vanno poi di pari passo con la grande proposta di slip e body, ma anche short o boxer, ideali per abbracciare ogni tipo di fisicità e per sentirsi sempre valorizzate.

Qualità dei tessuti

La linea donna è da sempre caratterizzata dalla grande varietà dei capi. I tanti modelli di reggiseni, slip, pigiami, sottovesti e body sono disponibili in tantissimi materiali. Non mancano capi in viscosa, cotone, microfibra e seta, tessuti ideali per questo tipo di abbigliamento in quanto si adattano al corpo senza far sentire a disagio chi lo indossa. L’abbigliamento intimo risulta così davvero versatile e comodo da poter essere indossato in ogni occasione. Le maglie, infatti, sono perfette per creare outfit sempre nuovi, comodi, ma allo stesso tempo eleganti in quanto possono essere abbinate sia alle gonne che ai pantaloni.

Comodità tutto l’anno

Alla qualità dei materiali dell’abbigliamento intimo si aggiunge anche la proposta relativa alla stagione estiva. Per la donna, infatti, sono ormai all’ordine del giorno i costumi e tutto l’abbigliamento da abbinare. Bikini, costumi interi, maglie da spiaggia, caftani e tanti altri accessori come asciugamani, infradito e borse hanno ormai un loro spazio dedicato all’interno dell’armadio di ogni donna.

