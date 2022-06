Intolleranza al nichel? Impara a gestirla grazie ai consigli di Nonna Paperina!

Milano, 20 Giugno 2022. Ti hanno da poco diagnosticato un’intolleranza al nichel e ti è letteralmente crollato il mondo addosso? Allora devi sapere, prima di tutto, che sei l’unica persona che si trova in questa situazione: al giorno d’oggi sono moltissimi coloro che devono convivere con un’intolleranza e tra le più diffuse c’è proprio quella al nichel. Il problema è che questo è un metallo che si trova, in quantità più o meno elevate, in quasi tutti gli alimenti ed escludere dalla dieta i cibi a basso contenuto di nichel diventa importantissimo per chi soffre di un’intolleranza. Il rischio infatti è quello di accumulare nel corpo tracce di questa sostanza, che non viene smaltita e che alla lunga può dare vita ad una vera e propria allergia.

Fortunatamente, tra le persone che soffrono del tuo stesso problema c’è Tiziana Colombo, alias Nonna Paperina: una grande appassionata di cucina che con il tempo è diventata anche un punto di riferimento nel web. Dopo aver aperto il suo primo blog infatti, ha deciso di fondare l’associazione Mondo Delle Intolleranze APS che trova espressione nel sito web www.nonnapaperina.it. Il portale è oggi una grande risorsa che tutti coloro che soffrono di intolleranze alimentari come quella al nichel: è infatti ricco di ricette, ma anche di consigli utili per affrontare al meglio questa problematica.

Chi è Tiziana Colombo alias Nonna Paperina

Tiziana Colombo, che in moltissimi oggi conoscono con lo pseudonimo di Nonna Paperina, è una grande appassionata di cucina alla quale è stata diagnosticata un’intolleranza prima ed un’allergia dopo nei confronti del nichel. Non solo: con gli anni Tiziana Colombo ha scoperto anche di essere sensibile al glutine e al lattosio, dunque si è vista costretta a rivoluzionare completamente la propria dieta. Parliamo di una buona forchetta, una donna alla quale è sempre piaciuto mangiare che si è dunque vista crollare il mondo addosso con la diagnosi di intolleranza.

Eppure, Nonna Paperina ha scoperto con il tempo di poter convivere serenamente con queste problematiche e di non dover rinunciare proprio a nulla. Anche escludendo determinati alimenti dalla propria dieta infatti, è possibile mangiare piatti gustosi e sani: basta sapere come prepararli e quali ingredienti scegliere. Ecco perché Tiziana Colombo ha deciso di fondare l’associazione Mondo delle Intolleranze e condividere con tutti, attraverso il portale di Nonna Paperina, le proprie ricette e tanti consigli preziosi. Tiziana Colombo ha anche scritto un libro, dal titolo “Intolleranza al nichel? La cuciniamo!” che in molti consigliano di leggere e che ha riscosso un grande successo.

Nonnapaperina.it: un punto di riferimento per chi soffre di intolleranza al nichel

Nonnapaperina.it è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per coloro che soffrono di intolleranza o allergia al nichel. Ti consigliamo dunque di visitare questo portale perché al suo interno puoi trovare moltissimi consigli per imparare a gestire al meglio la tua problematica. Dalle ricette di cucina prive di nichel per preparare dei manicaretti gustosi e sani agli approfondimenti che sicuramente possono rivelarsi utilissimi per chi si trova all’improvviso a convivere con una intolleranza.

