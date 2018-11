Bocelli primo in classifica Usa

(Fotogramma)

Andrea Bocelli conquista la prima posizione della classifica degli album più venduti in America, la Billboard200. E' 'Sì', pubblicato da Sugar, il disco più acquistato nel mercato statunitense che si trova davanti a titoli come 'A Star is born' di Lady Gaga. Un traguardo che si somma al primato raggiunto dall'artista qualche giorno fa con il n.1 anche inglese. E' la prima doppietta in assoluto per un cantante italiano.

Otto album della carriera del tenore sono entrati nella top10 americana con ben due secondi posti ottenuti con 'My Christmas' (2009) e 'Passione' (2013). Gli Stati Uniti amano Bocelli sin dai suoi esordi con l'album 'Romanza', entrato nel 1997 nella Billboard200. Un apprezzamento poi proseguito con grandi attestati di affetto e di partecipazione: dal concerto di Central Park nel 2011 con oltre 75 mila presenze, all'apertura del Nasdaq nel 2017, fino alle celebrazioni per i presidenti Bill Clinton, George W Bush e Barack Obama alla Casa Bianca.

"Congratulazioni ad Andrea Bocelli per la doppietta. Numero 1 negli Stati Uniti e nel Regno Unito!", ha commentato Scott Rodger, della Maverick Management, manager USA del tenore (oltre che di Paul McCartney), definendo il primato raggiunto da Bocelli "un risultato incredibile e meritatissimo". Gli fa eco Guy Oseary, socio di Rodger e manager di Madonna e U2: "E' una giornata di sole per una bellissima e talentuosa persona. Andrea Bocelli con 'Sì', raggiunge ufficialmente il n.1 in USA e nel Ragno Unito, diventando il primo artista classico a raggiungere questo primato dal 1994!"

"Una notizia che ci riempie di orgoglio, che sottolinea il gigante talento di Andrea Bocelli, la perseveranza di una squadra coesa che da sempre mette al centro il talento artistico e la sua peculiarità", ha invece dichiarato la cantante Caterina Caselli, commentando con affetto e orgoglio il primo posto in classifica dell'album del tenore in America.