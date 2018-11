"Ingrata", Isoardi massacrata sui social

(Fotogramma /Ipa)

Un addio formato social a Matteo Salvini e su Elisa Isoardi si abbatte la bufera. A pochi minuti dalla pubblicazione stamane del post dedicato all'ormai ex compagno, la conduttrice Rai è stata infatti - e continua ad essere - letteralmente travolta da una marea di commenti che l'accusano di volta in volta di essere "un'ingrata", "inopportuna", "ridicola". Perché? Perché agli occhi degli utenti "i panni sporchi si lavano in famiglia, non su Instagram", mentre la foto con il vicepremier a petto nudo, steso con lei sul letto in un momento di intimità, proprio non va giù ai tantissimi fan del 'Capitano'. Ma non è tutto. Implacabili contro la presentatrice, i lettori hanno già scritto la sentenza: Isoardi è 'colpevole' di aver "sfruttato e poi mollato il ministro", di aver postato la "foto scandalosa per vendetta", ma anche di aver "sbattuto il nostro Capitano in pasto alle cronache per altri cinque minuti di popolarità riflessa".

"Str...", ma anche "paracula" e "piccola opportunista fallita" per i tanti che commentano e non perdonano, come Marco: "L'hai detto prima a Matteo a voce e guardando negli occhi spero - si chiede insieme a tanti -. In ogni caso, l'amore vero resiste ad ogni crisi. Matteo Salvini era Matteo Salvini anche prima che la politica lo impegnasse così tanto - sentenzia, per poi insinuare -.... e forse nel frattempo qualcun altro riscalda quel letto?". Scorrendo le centinaia di commenti al post, appaiono chiari l'imbarazzo e la rabbia degli utenti per la scelta dell'immagine. E così Isoardi diventa man mano "scorretta e infantile", una "soubrette vendicativa" che non dovrebbe "piangere in pubblico e usare Salvini" perché "difficilmente troverà un uomo migliore". Un massacro in piena regola, insomma, al grido di "lascia stare il nostro ministro e mettiti da sola in un letto mezza nuda, cafona". "Che combini?", le chiedono ancora, insinuando che il post sia un diversivo dovuto al "10% scarso totalizzato dalla trasmissione", post che non sembra per altro "un post di ringraziamento per un amore vissuto e perso, ma una "rivalsa"...verso il suo perso uomo, che però è il vicepremier e ministro della interno del nostro Paese", una mossa "discutibile" e "irrispettosa verso la carica istituzionale che ricopre Salvini".

"Certe cose, certi momenti dovrebbero essere solo vostri e non del mondo intero. Hai dato cibo alla bocca dell'ignoranza che ora si scaglierà su di lui e su di te anche per questo", rimproverano, sottolineando come "sbattere sui social questa foto intima, è un po' troppo. È un personaggio pubblico e la sua intimità non ci interessa".

E colpisce che a insultare siano soprattutto le donne "Paracula l'hai usato e basta", scrive ad esempio Titta_Lady, mentre Iride punta il dito appellando Isoardi come "donna senza vergogna….sfruttare la propria intimità con il potente di turno….adesso - profetizza - addio spadellamento in tv….tanto non ti guardava nessuno...". E ancora: "Salvini ci ha guadagnato! Una donna che mette in piazza le foto private di questo tipo, come per vendicarsi dell'ex compagno, con tanto di sorrisetto malizioso, non è degna di fare la "première dame" italiana...sei una poveretta cara", sentenzia ancora l'utente UltimaRegina. Tantissime in difesa di "Matteo", tutte a rincarare la dose fra insulti e previsioni: "Mi sei scaduta a livelli inimmaginabili. Oltre a non aver avuto le palle x stare vicino ad un uomo e ad un ministro. Ciao ciao prosegui pure a cucinare, che la prossima accanto a lui - lanciano l'anatema - se la sceglierà con gli attributi quadrati". Del resto, spiega Andreana, "discrezione e classe, a quanto pare, non ti appartengono" e quindi perché "scegliere una scialbetta come te quando ce ne sono di meglio. Sono meglio pure io -. Capitano lascia stare - aggiunge Rossella, per poi lanciare l'invito -, a questo punto chiama me".