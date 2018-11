Mauro Sabbione con 'Tango (nel fango)' a Bari

Giovedì 8 novembre, alle 21, al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, Mauro Sabbione porta il suo 'Tango (nel fango) a Berlino Parigi Londra'. Nell'ambito del festival Time Zones, l'ex tastierista del periodo elettronico dei Matia Bazar esegue il suo "non-melodramma per ambiente", un video-concerto unico per pianoforte, dedicato agli splendidi vinili cult dei Matia Bazar più elettronici, 'Tango' e 'Berlino Parigi Londra'.

I due album vengono riproposti come una sonata di Chopin, senza i loro elettronici arrangiamenti e senza canto, come quadri d’autore, in sincrono con un video dove scorrono immagini inedite ed aneddoti sull’epopea elettronica della band negli anni '80, dei quali Sabbione è stato indiscusso protagonista, sia come compositore che come musicista.

Le immagini, straordinario repertorio dei migliori fotografi e videomaker dell’epoca, sono autentici reperti salvati e restaurati miracolosamente, visto che non esistevano ancora computer o videoregistratori. Gli oggetti presenti nei video, progettati dallo Studio Alchimia e dall’archistar del postmoderno Alessandro Mendini, fanno parte della storia del design italiano e sono esposti nei più importanti musei del mondo.