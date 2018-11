Anna Tatangelo con Achille Lauro e Boss Doms in 'Ragazza di periferia'

Da venerdì 9 novembre arriva in radio e in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming 'Ragazza di periferia' (Ggd Srl/Sony Music), il nuovo singolo di Anna Tatangelo in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms. Due mondi apparentemente distanti, due percorsi di musica e di vita a prima vista destinati a strade tra loro lontane, si incrociano e si mescolano sotto il segno delle origini comuni, quelle della periferia.

Achille Lauro e Anna Tatangelo sono entrambi 'ragazzi di periferia', proprio come il titolo di una delle hit più celebri della cantante di Sora. A 13 anni dal suo debutto al Festival di Sanremo 2005 (terzo posto nella categoria 'Donne'), 'Ragazza di periferia' viene rivestita dallo stesso Lauro, in team col fedelissimo Boss Doms, di nuove sonorità. Quasi a suggellare la nascita di questo nuovo percorso, stasera Anna sarà sul palco del concerto di Achille Lauro all’Alcatraz di Milano.