Federico Mecozzi on air con 'Birthday'

Arriverà in radio il 16 novembre 'Birthday' (Warner Music Italy), il primo singolo di Federico Mecozzi, violinista e polistrumentista, da anni collaboratore di Ludovico Einaudi. Il brano anticipa l'uscita dell'album d'esordio 'Awakening', prevista per il 25 gennaio 2019.

"'Birthday' è la leggerezza e l'energia di un momento di festa - sottolinea l'artista - l'ho immaginato come primo singolo dell'album perché contiene tutti gli aspetti che caratterizzano la mia musica: la contaminazione fra geografie sonore diverse e lontane, il ritmo come sfogo primordiale, un uso del violino non sempre accademico e spesso derivante da improvvisazioni. Il primo spunto del brano nasce a una festa di compleanno, suonando con amici fuori da un vecchio casolare di campagna. Sento in questo pezzo una luminosità che non vuole essere superficialità ma piuttosto evasione. E a chi ascolta mi piacerebbe che arrivasse tutto ciò, nonostante la suggestione di un brano sia sempre soggettiva, soprattutto se strumentale. Ma a pensarci bene è proprio questo il bello". Il videoclip del brano è stato girato da Daniele Quadrelli.