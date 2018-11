Efa, Garrone e Rohrwacher in nomination

Sono state annunciate questa mattina a Siviglia le nomination agli European Film Awards 2018. 'Dogman' di Matteo Garrone e 'Lazzaro felice' di Alice Rohrwacher si aggiudicano quattro nomination ciascuno per le categorie Film Europeo 2018, Regista Europeo 2018, Attrice Europea / Attore Europeo 2018, Sceneggiatore Europeo 2018.

Contro le pellicole di Garrone e Rohrwacher, in corsa per il Miglior Film Europeo 2018 ci sono 'Border' di Ali Abbasi, 'Cold War' di Paweł Pawlikowski e 'Girl' di Lukas Dhont. Gli attori italiani candidati sono Marcello Fonte per 'Dogman' e Alba Rohrwacher per 'Lazzaro felice', mentre gli sceneggiatori sono, per il film di Garrone lui stesso con Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, e la stessa Alice Rohrwacher per il suo film.

Gli oltre 3.500 membri della European Film Academy voteranno ora i vincitori che saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione il 15 dicembre a Siviglia.