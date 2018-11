Malore per Joe Perry degli Aerosmith

(Foto Fotogramma/Ipa)

Paura per Joe Perry degli Aerosmith. Il chitarrista è stato portato via in barella dal Madison Square Garden sabato sera al termine di un concerto con Billy Joel. L'artista 68enne, si legge su TMZ, aveva appena finito 'Walk This Way' quando, tornato nel suo camerino, è collassato: "Aveva un aspetto terribile", hanno detto alcuni testimoni.

I paramedici sono accorsi sul posto e hanno lavorato per circa 40 minuti su Perry, liberando le vie respiratorie tramite un tubo endotracheale. Dopo di che gli hanno dato ossigeno e lo hanno portato in ospedale.

A quanto pare il musicista aveva avuto "problemi di respirazione" nelle ultime settimane "che sono arrivati all'apice" sabato notte. Tali problemi sarebbero dovuti a una congestione polmonare. Ancora ricoverato, il 68enne "è sveglio e sta bene". Potrebbe essere dimesso già in queste ore.