"Ambra e Max si sposano"

(La copertina del settimanale 'Chi', da oggi in edicola)

Fiori d'arancio in vista per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Stando alle indiscrezioni del settimanale 'Chi', da oggi in edicola, l'allenatore della Juventus e l'attrice sarebbero sempre più vicini alle nozze. I preparativi per il matrimonio infatti, riferisce il giornale diretto da Alfonso Signorini, sarebbero già stati avviati. Già pronte le partecipazioni e la lista degli invitati mentre, per quanto riguarda la data, si ipotizza giugno 2019.