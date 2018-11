Arriva la raccolta per i 60 anni di Volare

(Domenico Modugno al Festival di Sanremo nel 1959/Fotogramma-Ipa)

Esce il 23 novembre per Warner Music 'Un cilindro, un fiore e un frack', la raccolta che racchiude i momenti più importanti della carriera di Domenico Modugno e che vuol celebrare il 60esimo anniversario del brano 'Nel blu dipinto di blu' o 'Volare', come è anche conosciuta. L'album è composto da 3 CD con i brani rimasterizzati dai nastri originali. Nel terzo CD sono presenti le versioni di artisti come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Juliette Gréco, Jovanotti, Stylophonic, Malika Ayane e altri ancora, che negli anni hanno interpretato 'Nel blu dipinto di blu'. A completamento della raccolta ci sono inoltre le bonus track di Negramaro con 'Meraviglioso' e Massimo Ranieri con 'Amara terra mia'.

Modugno, dopo qualche anno di gavetta, raggiunse il successo vincendo il Festival di Sanremo con 'Nel blu dipinto di blu' nel 1958, unica canzone italiana a vendere in tutto il mondo, persino negli Stati Uniti, mercato già da allora ostile alla musica melodica italiana. Prima di tutto ciò, però, il cantante pugliese si era già fatto notare con 'Vecchio frack' e 'Musetto' nel 1956 e 'Strada 'nfosa' nel 1957. Modugno nel 1959 doppiò il successo sanremese con 'Piove (Ciao ciao bambina)' mentre negli anni successivi fu anche protagonista di spettacoli teatrali come 'Rinaldo in campo' (1961) e di altre edizioni del Festival di Sanremo: con 'Libero' nel 1960, ottenendo il secondo posto, e con 'Addio addio' con cui si classificò al primo posto nel 1962.