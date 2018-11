Vecchioni: “Chi sfida la vita va verso ‘L’Infinito’”

Un album che parla di chi ha sfidato il destino, e con la sua forza d’animo di fronte alle difficoltà, lo ha battuto. E’ ‘L’Infinito’ di Roberto Vecchioni, un concept album di 12 inediti per il quale il cantautore milanese ha scelto l’etichetta indipendente DME di Danilo Mancuso, e in cui racconta il suo segreto del ‘saper vivere’ attraverso eroi quotidiani. “Dico ai giovani che bisogna stare in equilibrio tra ragione e sentimento, e non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà”. Tra i brani spicca ‘T’insegnerò a volare’, cantato a due voci con Francesco Guccini e dedicato alla figura dell’atleta paralimpico Alex Zanardi. Lo abbiamo intervistato per voi.