Arriva 'La Verità' di Vasco

Si intitola 'La verità' il nuovo singolo di Vasco Rossi che arriva in radio domani e in vinile, su 45 giri, il prossimo 23 novembre. Una provocazione già nel titolo per la nuova canzone, tre minuti e mezzo di metafore esagerate, realtà forzata. Osservatore della società e dei suoi cambiamenti, il suo sguardo è disincantato e fortemente ironico. Il rocker di Zocca ha presentato così, ai follower che lo seguono sui social, il suo nuovo brano:

“La verità fa male, la verità si sposa!/ Sposi la verità oppure sposi la menzogna!/ Sai da che parte stai?/La verità disturba sempre un po’ qualcosa..quando arriva..silenziosa../..E non è vestita mai di rosa…Non è una signora!/Sei sicuro di volerla conoscere?/Di poterla sostenere o sopportare!! E se poi la verità fosse un errore?/La verità è del primo che lo sa? Di chi la dice…da duce?/La verità è la televisione? O Instagram o Facebook?/La verità è nei talk show, dove si cercano i colpevoli, si ascoltano psicologi./E ognuno sa chi è stato O chi sarà?/Queste sono le domande…tante…/che la canzone fa/Naturalmente non dà risposte,/unica cosa certa,/si finisce sempre per sposare/'una' verità!"

'La verità' è scritta con Roberto Casini, un personaggio che fa parte della storia di Vasco Rossi: batterista della prima band (che poi Vasco ha chiamato Steve Rogers band) e musicista dalla spiccata vena ironica, già complice di brani come 'Va bene Va bene', 'Gabri', 'Senorita'. O anche dei più recenti 'Eh già', 'Sono Innocente'. Gli arrangiamenti sono di Celso Valli, con la sua graffiata vincente di suoni, collabora da decenni alla produzione in studio di grandi successi di Vasco. Infine il tour Vascononstoplive 2019 per il quale, dopo 180.000 biglietti bruciati in sole due ore di vendita generale per l’1, 2, 6, e 7 giugno, allo stadio San Siro di Milano, si sono rese necessarie altre 2 date, l’11 e il 12 giugno, che portano così a 6 il numero totale di concerti per Vasco a San Siro nel giugno prossimo.