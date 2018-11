Primo ciak per 'Picciridda' dal libro di Catena Fiorello

Sono partite oggi sull'isola di Favignana le riprese del film 'Picciridda con i piedi nella sabbia', tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello dal titolo 'Picciridda' (edito da Baldini Castoldi Dalai Editore e nuovamente nel 2017 da Giunti Editore) opera prima del regista palermitano Paolo Licata. Nel cast Lucia Sardo ('I Cento Passi' di Marco Tullio Giordana), Ileana Rigano, Katia Greco, Tania Bambaci, Loredana Marino e per la prima volta sullo schermo la bambina Marta Castiglia. Il film ambientato a fine anni ‘60 in un villaggio di pescatori, narra la storia di Lucia, una bambina di undici anni i cui genitori emigrano in Francia in cerca di lavoro, affidandola a nonna Maria, una donna severa e incapace di manifestare i propri sentimenti. Col passare dei mesi l’esistenza di Lucia si popola di persone e affetti. La curiosità la spinge verso gli uomini, un mondo misterioso da cui stare alla larga (come dice la nonna) o tutto da scoprire (come pensa Lucia). Uno di loro nasconde un terribile segreto e la nostra Picciridda ne rimarrà vittima. In un contesto sociale ostile, la piccola protagonista paga un prezzo molto alto, ma continua a lottare per crescere con dignità, forza e ottimismo. Il film, che prevede cinque settimane di riprese, sarà girato per quattro settimane nelle isole Egadi, appunto a Favignana, e per la settimana restante in Francia, a Lione. 'Picciridda con i piedi nella sabbia' è prodotto da Alba Produzioni – Panoramic Film e Moonlight Pictures con il sostegno del Comune di Favignana, distribuzione Europictures.