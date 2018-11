Verdone dimentica il cellulare nel taxi e lancia appello

(Fotogramma)

Un appello per ritrovare il cellulare dimenticato sul sedile posteriore di un taxi. E' il post condiviso su Facebook da Carlo Verdone, che chiede aiuto ai tassisti romani per recuperare il proprio telefonino. "Vi chiedo scusa, questo messaggio è per i tassisti romani - scrive l'attore e regista romano -. Ho dimenticato in un taxi in piazza Venezia direzione via delle Fornaci alle 13,00 il mio cellulare sul sedile posteriore. Se il conducente leggerà (cosa difficile) questo messaggio, può lasciare un commento su questa pagina Facebook. Grazie e scusate".