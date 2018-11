Street Clerks in radio e online con 'Finisce che sto bene'

In radio da venerdì 23 novembre 'Finisce che sto bene' degli Street Clerks che sono online già da oggi, 21 novembre, con il video di questo nuovo singolo estratto dall'album 'Come è andata la rivoluzione?' (Platinum/Sony). Video che presenta chiari riferimenti alla pellicola cult del 1969 'Amore mio aiutami' di Alberto Sordi con lo stesso Sordi e Monica Vitti. Nella versione degli Street Clerks, diretta da Fabrizio Cestari, viene riproposta la famosa sequenza degli schiaffi sulla spiaggia. In questa scena la Vitti ebbe come controfigura una giovane Fiorella Mannoia, la quale in seguito affermò "il massimo che poteva capitare era perdere l'equilibrio per una spinta", ribadendo che non fu inferta nessuna percossa reale.

A proposito del video il regista Fabrizio Cestari racconta: "Si tratta di un omaggio a un grande classico. Con grande umiltà nei confronti della pellicola originale, ho pensato di inserire la scena degli schiaffi sulle dune, dando però un finale diverso dove anche lui alla fine le prende e l'inseguimento in spiaggia, a suon di calci e pugni, termina con un abbraccio e un nuovo inizio per la coppia, davanti a un piatto di spaghetti e agli Street Clerks che suonano, in un chioschetto in riva al mare. Il testo di 'Finisce Che Sto Bene' contiene parole dolci, romantiche e creare un netto contrasto con le immagini che scorrono nel video, mi è sembrata un'ottima soluzione per non essere didascalici ma allo stesso tempo per dare ancora più risalto al testo del brano".

L'album 'Come è andata la rivoluzione?' è prodotto da Diego Calvetti e composto da 10 brani scritti e arrangiati dalla band stessa, un concentrato di sfumature pop e vintage rock, condite con qualche synth e molte voci.