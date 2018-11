Boldi e De Sica 'Amici come prima' dal 19 dicembre

Arriverà nelle sale il 19 dicembre, distribuito da Medusa, 'Amici come prima', il film che segna la reunion dopo 13 anni di separazione della coppia più collaudata dei cinepanettoni, quella formata da Massimo Boldi e Christian De Sica. De Sica per la prima volta firma anche la regia del film, il cui titolo sembra riassumere anche lo spirito della ritrovata intesa tra i due attori, che dopo quasi 20 anni di sodalizio e successi nei film di Natale prodotti dalla Filmauro di Aurelio de Laurentiis, si divisero dopo 'Natale a Miami' del 2005, tra dichiarazioni polemiche e incomprensioni, poi rientrate.

Il ritorno della coppia per il Natale 2018 è naturalmente all'insegna della comicità. Nel film, girato lo scorso giugno, Christian De Sica è Cesare, lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l’arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana (Regina Orioli), figlia di Massimo Colombo (Massimo Boldi), storico proprietario dell’hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo.

La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco (Maurizio Casagrande) si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce un’intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla (Lunetta Savino) e al figlio Matteo (Francesco Bruni), che continuano a crederlo direttore dell’hotel. Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità?