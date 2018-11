Stasera in tv, i programmi della prima serata

(Fotogramma)

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) sulle principali reti televisive di giovedì 22 novembre.

Rai1: L'allieva - L'apostolo americano (Fiction)

Rai2: Pechino Express - Avventura in Africa (Reality)

Rai3: La TV delle ragazze (Show). Conduce Serena Dandini

Rai4: Suburra (Drammatico, Ita/Fra, 2015). Regia di Stefano Sollima. Cast: Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Alessandro Borghi

Rai Movie: Before I Go to Sleep (Thriller, Usa/Uk, 2014). Regia di Rowan Joffe'. Cast: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong

Canale 5: Grande Fratello Vip (Reality)

Italia 1: Red (Azione, Usa, 2010). Regia di Robert Schwentke. Cast: Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Morgan Freeman, Ernest Borgnine, Richard Dreyfuss, Karl Urban, John Malkovich, Helen Mirren, Brian Cox, Julian McMahon, Rebecca Pidgeon

Rete 4: W l'Italia (Approfondimento). Conduce Gerardo Greco

Iris: I ponti di Madison County (Drammatico, Usa, 1995). Regia di Clint Eastwood. Cast: Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley, Victor Slezak

La7: Piazzapulita (Attualità)

Tv8: Total Recall - Atto di forza (Fantascienza, Usa/Canada, 2012). Regia di Len Wiseman. Cast: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, Bill Nighy, Ethan Hawke, John Cho, Bokeem Woodbine, Will Yun Lee, Steve Byers

Paramount Channel: Maledetto il giorno che t'ho incontrato (Commedia, Ita, 1992). Regia di Carlo Verdone. Cast: Carlo Verdone, Margherita Buy, Elisabetta Pozzi.

Sky Cinema 1: L'uomo sul treno - The Commuter (Thriller, Usa, 2018). Regia di Jaume Collet-Serra. Cast: Liam Neeson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks, Vera Farmiga

Mediaset Premium Cinema: Blu Profondo 2 (Horror, Usa, 2018). Regia di Darin Scott. Cast: Danielle Savre, Michael Beach, Rob Mayes, Lily Spangenberg, Darron Meyer