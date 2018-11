Raz Degan: "Nel mio cuore solo Paola"

(Fotogramma)

E' la dichiarazione d'amore che tutte sognano. "Esiste una sola Paola nel mio cuore e ci rimarrà per sempre" ammette Raz Degan, ospite del Maurizio Costanzo Show, rispondendo a una domanda sulla sua vita sentimentale, dopo la lunga e tormentata storia con la Barale. Quanto al motivo per cui non ha figli, l'ex modello israeliano spiega che "è ovvio che l'esperienza di essere papà mi manca nella vita, ma quando sarò pronto magari arriverà". "Un uomo deve fare le cose quando si sente pronto e forse non lo sono ancora" conclude.