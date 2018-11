"Fare quel film per me è stato un dono, mi ha cambiato la vita". Così Keanu Reeves, protagonista de 'Il piccolo Buddha', in occasione della serata all’Auditorium Parco della Musica di Roma 'Bertolucci per il Nepal', evento organizzato nel 2015 dal regista emiliano, morto questa mattina a 77 anni, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite da un devastante sisma.