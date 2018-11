Addio al papà di SpongeBob

(Fotogramma /Ipa)

Addio a Stephen Hillenburg, il creatore del cartone animato SpongeBob, la simpatica spugna gialla quadrata, la cui prima apparizione risale al 1999. Il disegnatore statunitense aveva 57 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla rete televisiva americana Nickelodeon, dove il cartone animato aveva debuttato in prima mondiale e al tempo stesso anche produttrice degli oltre 200 episodi. Nel marzo 2017 a Hillenburg era stata diagnostica la Sla, sclerosi laterale amiotrofica.

Nato a Fort Sill il 21 agosto, Stephen Hillenburg, dopo essersi diplomato alla Savanna High School, si iscrisse alla Humboldt State University, dove si laureò nel 1984 in biologia marina. Coltivando la passione per il disegno, in seguito si è diplomato in animazione sperimentale al California Institute of the Arts. È stato insegnante di biologia marina e ha lavorato come biologo marino per intraprendere poi la carriera di animatore. Il personaggio immaginario di SpongeBob SquarePants, protagonista dell'omonima serie animata, nacque dagli interessi di biologia marina del disegnatore. Il nome 'SpongeBob' deriva da 'Bob the Sponge', personaggio della vignetta 'The Intertidal Zone' che Hillenburg si divertì a disegnare, mentre si occupava di biologia marina all'Ocean Institute. SpongeBob è un'ingenua e goffa spugna di mare che lavora come cuoco friggitore nell'immaginaria città sommersa di Bikini Bottom.