Ornella Muti al pronto soccorso

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Grazie Ospedale Ovada". E' il messaggio postato da Naike Rivelli insieme a una foto della madre Ornella Muti sorridente, seduta su un lettino con una flebo al braccio. Accanto all'attrice romana una dottoressa, presumibilmente del Pronto soccorso del nosocomio dell'alessandrino dove è stata portata a causa di una polmonite (come si evince dagli hashtag del post della figlia). Nei giorni precedenti Naike aveva postato un video di Ornella Muti, sdraiata sul letto: "Come confortare una mamma malata", scriveva. Molti i commenti in cui si augura a una delle più grandi star del cinema italiano una pronta guarigione. Naike Rivelli sul suo profilo Instagram posta spesso video e foto di e con sua madre.