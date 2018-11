Dal 4 dicembre al Teatro Roma “Chat a due piazze”

Arriva al Teatro Roma dal 4 dicembre la commedia creata da Ray Clooney, campione di incassi a Londra e Parigi. “Chat a due piazze”, per la regia di Fabio Ferrari è uno spettacolo collaudato che in passato con la coppia Fabio Ferrari e Gianluca Ramazzotti ha registrato oltre 400 repliche.

Seguito di “Taxi a due piazze”, la commedia è interpretata da Gianluca Ramazzotti, Antonio Pisu, Alessandra Cosimato, Sara Adami, Giorgia Di Nicola, Marco Todisco e Paolo Perinelli. Scene di Nicola Cattaneo e costumi di Maria Vitta.

“Chat a due piazze” racconta la vita ai tempi di internet per personaggi come Mario Rossi (Antonio Pisu), tassista, sposato da vent’anni con due donne contemporaneamente: Barbara, che vive a Piazza Irnerio e Carla, che vive a Piazza Risorgimento. Seguendo una precisa pianificazione di orari e turni di lavoro, Mario riesce per anni a nascondere la doppia vita fino a quando un giorno i suoi due figli, non sapendo di essere fratelli, si conoscono in chat e decidono di incontrarsi dando vita ad una progressione di equivoci e bugie. A questo punto il povero tassista, aiutato dall’amico Walter (Gianluca Ramazzotti) cercherà con ogni mezzo di mantenere il suo segreto.