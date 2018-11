Stefano Accorsi: "Facebook hackerato, non sono io a chiedere soldi"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Stefano Accorsi denuncia che la sua pagina Facebook è stata hackerata. "Messaggio importante: qualcuno sta chiedendo soldi dalla mia pagina Fb con messaggi privati per la ricostruzione di case in Africa o in India - avverte in un post, allegato a un video -, NON SONO IO! Quindi mi raccomando non fate donazioni! Ho già segnalato la cosa a Facebook che se ne sta occupando. Mi dispiace".

I fan ringraziano e ammettono di aver già ricevuto diverse richieste in tal senso. "Io sono stata contattata" scrive Lucia, aggiungendo di aver "inviato" all'attore "e-mail e screnshot delle conversazioni" per la denuncia alla Polizia Postale. "Ero certa che non fossi tu e che non è il tuo stile di lavoro....spero che nessuno ci sia caduto". "Grazie per aver avvertito - ammette Laura -, sono molto tenera e avrei abboccato di sicuro". "Non abbiamo dubbi che tu sei una persona onesta" concludono con un post di sostegno ad Accorsi.