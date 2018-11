Fuori Sherol, Anastasio senza rivali

Anastasio

Dopo la clamorosa eliminazione di Sherol, Anastasio sembra non avere più rivali. Secondo gli analisti di Stanleybet.it, la vittoria di X Factor 12 sarebbe ormai nelle mani del rapper della provincia di Napoli. L’uscita di una delle voci di questa edizione del talent targato Sky, che ha perso al 'tilt' contro Leo Gassmann vedendo sfumare la semifinale in programma la prossima settimana, ha fatto sì che per il talentuoso 21enne (degli Under Uomini nella squadra di Mara Maionchi) il trionfo valga ormai 1,75, con Martina Attili che scivola a 2,95.

Gli outsider di questa edizione sono i Bowland, per i quali la vittoria vale 4,50 con il coach Lodo Guenzi a 5,00. L’unica Over rimasta in gara è Naomi (a 15,00) e il giudice Fedez è ultimo a 20 volte la posta.