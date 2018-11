Hard Rock Cafè Roma festeggia 20 anni

10 dicembre 1998 – 10 dicembre 2018. La musica è cambiata un po’ in tutti i suoi generi ma in questi 20 anni, Hard Rock Cafe non ha mai smesso di aprire ogni giorno il museo di cimeli appartenuti ai protagonisti della storia del rock, offrire il miglior burger della città e i capi di abbigliamento o spillette da collezione firmati, conosciuti in tutto il mondo. Per celebrare i 20 anni di attività in grande stile con tutti i suoi clienti, Hard Rock Cafe Roma ha pensato ad una festa che inizia dalla mattina alle ore 11.00 del 10 dicembre; prevista per la serata una grande festa di celebrazione con DJ Banana, live performance di Street Clerks e dj set di Marco Rissa dei Thegiornalisti, diretta di Radio Sonica, open mic a cura di Spaghetti Unplugged con giovani emergenti della scena musicale romana. Il tutto presentato da Fabio Arboit, speaker di Radio Capital.

“Sono stati venti anni molto intensi in cui visitatori provenienti da tutto il mondo e locali sono passati a trovarci – commenta Pandin – per questo saremo sempre molto grati alla città di Roma per l’accoglienza. Sin dalla sua apertura, Hard Rock Cafe ha rispettato il motto “Love all serve all” e i romani hanno sempre dimostrato di apprezzare Hard Rock Cafe con il suo buon cibo e le sue memorabilia. Grazie a loro we still rock”, dice Stefano Pandin, attualmente amministratore delegato di Hard Rock Cafe Italia e director of operations Europe di Hard Rock International, che nel 1998 era il general manager del Cafe di Roma dopo due anni di esperienza a Parigi.

Il ventesimo anniversario di Hard Rock Cafe Roma coincide con l’arrivo in Italia del brand che ha portato concerti e iniziative culturali di musica, editoria musicale e spettacolo, oltre alle campagne di charity organizzate con istituzioni e associazioni locali. Il Tempio rock di via Veneto è uno dei simboli dell’internazionalità di Roma, dove turisti provenienti da tutto il mondo si incontrano ogni giorno nel centro città. Oggi la presenza del brand è triplicata in Italia (con i Cafe di Venezia e Firenze) e raddoppiata a Roma, con l’apertura del rock shop a pochi metri dal colonnato di San Pietro. Hard Rock Cafe Roma celebra il giorno del suo ventesimo anniversario ringraziando tutti i suoi ospiti.

Lunedì 10 dicembre la festa inizia dalla mattina: chi si presenta tra le 11 e le 12 può acquistare un Legendary burger a 98 centesimi. Chi è nato il 10 dicembre 1998 o esibisce una T Shirt Hard Rock Cafe Roma riceve un omaggio dal rock shop. Di seguito il programma dettagliato della serata, durante la quale si esibiranno le Miss Shake squadra di cheerleading e performance cheer di Roma: Apertura alle 18 con la diretta di Radio Sonica. Poi, tra le 19 e le 21 open mic a cura di Spaghetti Unplugged con più di 10 artisti emergenti di Roma sul palco; 21.15 Dj set di WHTRSH meglio conosciuto come Dj Banana (Dj di Coez). Alle 22.30 live performance di Street Clerks e alle 23.30 gran finale con il dj set di Marco Rissa dei Thegiornalisti. Conduce la serata Fabio Arboit speaker di Radio Capital