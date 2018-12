I 'possibili scenari' di Cremonini piano e voce

Uscirà domani, venerdì 7 dicembre, 'Possibili Scenari per pianoforte e voce', il nuovo album di Cesare Cremonini, che ad un anno di distanza dall’uscita di 'Possibili Scenari' pubblica la versione piano e voce dell’ultimo album di inediti. Il disco stanotte è disponibile per il pre order in tutti gli store fisici e digitali e in presave su spotify.

"Penso sia il momento giusto in cui pubblicare un album come 'Possibili scenari per pianoforte e voce' - spiega Cesare- perché offre la possibilità di ricondurre il pubblico ad un ascolto della musica più attento, paziente e meno frenetico: significa svelare, uno ad uno, i segreti nascosti nelle mia canzoni, donare al pubblico la loro purezza. Brani come 'Poetica', 'Nessuno vuole essere Robin', 'Kashmir-Kashmir' e la stessa title track dell’album, ad esempio, in queste versioni notturne, rielaborate liberamente, registrate ad occhi chiusi e senza sovrastrutture di arrangiamenti, costringono all’abbandono anche chi quelle canzoni le canta, slegandoci dalla velocità con cui la musica viene consumata oggi. I tasti di avorio del pianoforte, ogni mio respiro che separa i versi delle canzoni, hanno un ruolo in questa trasformazione: realizzarla mi ha convinto ancora di più che il piacere della musica può svegliare il nostro tempo".

Cremonini chiude con la pubblicazione di questo disco, un anno di successo iniziato con l’uscita di 'Possibili Scenari', culminato con i quattro concerti estivi negli stadi e proseguito con i 24 concerti del tour nei palasport (prodotto e organizzato da Live Nation Italia) che terminerà il 16 dicembre con la terza data al Mediolanum Forum di Assago (Mi). Radio Italia è Media partener del 'Cremonini Live 2018'.