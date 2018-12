Agnelli dice addio a X Factor

Questa sarà l'ultima edizione di X Factor per Manuel Agnelli. Ad annunciarlo, a una passo dalla finale, è stato lo stesso leader degli Afterhours al termine di una puntata combattutissima, in cui ha perso un'altra delle sue concorrenti: Martina Attili. La dichiarazione ha lasciato tutti a bocca aperta, compresa la conduttrice di Strafactor Daniela Collu. Dopo Fedez, il talent targato Sky perderà un altro giudice. "Ho chiuso un ciclo, il mio percorso si chiude qui", ha detto Agnelli pochi minuti dopo la fine dell'ultima puntata, sottolineando di aver preso questa decisione prima dell'eliminazione di Martina. Probabilmente l'artista vuole tornare a dedicarsi esclusivamente alla sua musica. Certo è che il giudice non ha reagito affatto bene all'eliminazione di due dei talenti della sua squadra, le Under Donna (la settimana precedente era uscita Sherol Dos Santos). "Ogni cosa ha un inizio e una fine", ha aggiunto il giudice per il quale giovedì prossimo sarà l'ultima finale al Forum di Assago.