Mandelli in scena con 'Proprietà e Atto' di Will Eno

Leonardo Lidi e Francesco Mandelli, regista e interprete di 'Proprietà e atto'

Dopo una anteprima in estate al Festival 'La notte dei Poeti' nel teatro romano di Nora, debutta oggi allo Spazio Tondelli di Riccione “Proprietà̀ e atto (esilio permanente)”. Il testo di Will Eno, in prima esecuzione per l’Italia, e'̀ interpretato da Francesco Mandelli e diretto da Leonardo Lidi. Lo spettacolo - co-produzione BAM Teatro e la Corte Ospitale - rappresenta idealmente, dopo Thom Pain e Lady Grey, un terzo tempo di riflessione sull’esistenza e il valore del tempo nelle nostre vite.

Come spiega lo stesso autore, "è̀ un monologo interpretato da un uomo che viene da qualche parte imprecisata e che è̀ arrivato qui. Nei suoi esilaranti e strazianti tentativi di comprendere se stesso e il mondo che gli è̀ rimasto, o di comprendere noi e il mondo in cui è̀ arrivato, getta una luce decisamente necessaria sulla nostra esperienza collettiva.”

Sulla scena un Francesco Mandelli in un ruolo inusuale e nuovo rispetto alle sue tante esperienze artistiche. Impegnato nella lavorazione del suo prossimo film da regista e con il libro “Mia figlia è̀ un’astronave” fresco d’uscita, Mandelli si mette alla prova con un testo complesso e denso, imbrigliato in un sinuoso scorrere di aneddoti, visioni suggestive e bizzarre. "Sono chiamato ad una prova molto difficile, in cui sento le parole rotolare come un domino e con la consapevolezza di non poterne perderne per strada nessuna - dice Francesco Mandelli - Mi emoziona questo testo perché́ accorcia le distanze tra persone di mondi diversi, perché́ ognuno di noi inciampa, si perde o si riconosce negli stati d’animo e nelle esperienze che racconta questo strano protagonista. Eppure in questo cupo apparente, c’è̀ solo luce e voglia di lasciarsi sorprendere dalla vita e dall’amore".