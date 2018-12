Sfera Ebbasta, trapper sul palco di Ancona

Un rapper da record, specializzato in trap, sul palco del 'Lanterna Azzurra' di Ancona, dove stanotte sono morte sei persone travolte dalla calca. Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è il fenomeno del momento con tre album all'attivo e milioni di visualizzazioni su Youtube. 26 anni, originario di Cinisello Balsamo, il trapper si trova in giro per l'Italia con lo 'Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018', sold out quasi ovunque. Un successo incredibile, tanto che l'artista ha deciso di non fermarsi: dopo le 50 date del tour, nell'ottobre scorso ha annunciato a sorpresa lo 'Sfera Ebbasta - Popstar tour 2019' con tre concerti nelle principali arene indoor che lo vedranno protagonista al Palalottomatica di Roma, al Palapartenope di Napoli e al Mediolanum Forum di Milano.

Vera e propria 'rapstar' della nuova scena contemporanea, Sfera Ebbasta ha oltre 2 milioni di followers su Instagram, ed è il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo ultimo album, 'Rockstar' (triplo platino), hanno infatti raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify, e sette di queste hanno registrato il record di ascolti assoluti in una sola giornata. I brani 'Rockstar' e 'Cupido' sono inoltre entrati nella Top100 globale di Spotify. Marijuana, soldi e successo nei testi dell'artista, fra musica elettronica e autotune.