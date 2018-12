Gf Vip, vince Walter Nudo

(Fotogramma)

Alla fine, l'ha spuntata lui: Walter Nudo ha vinto la terza edizione del Grande Fratello Vip, trionfando davanti allo chef Andrea Mainardi. A 15 anni dalla vittoria dell''Isola dei Famosi', Nudo fa il bis con un altro reality, incassando il maggior numero di preferenze. Sul terzo gradino del podio Silvia Provvedi, seguita da Stefano Sala. Quinto Francesco Monte, mentre Benedetta Mazza finisce al sesto posto.

Il televoto finale ha visto scontrarsi Andrea e Walter, i quali, dopo aver spento le luci della Casa, hanno varcato la porta rossa per scoprire in studio il verdetto del televoto. Visibilmente emozionato, l'attore canadese ha abbracciato il suo sfidante, commovendosi tra gli applausi di Ilary Blasi, Alfonso Signorini e di tutto il pubblico presente in studio.

Eletto all'unanimità 'il guru della Casa', Nudo è riuscito a costruire un buon rapporto con tutti i compagni d'avventura. E' stato il suo approccio sempre pacato e riflessivo la renderlo uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Le sue sedute di meditazione sono riuscite a coinvolgere l'intero gruppo come anche i suoi balletti e, da leader dei 'Caverna Dream Man', ha deliziato le donne della Casa con coreografie coinvolgenti. Non è un caso, quindi, che durante le quindici settimane trascorse all'interno della Casa l'attore canadese sia riuscito a regalare grandi emozioni anche al pubblico, che ha deciso di incoronarlo vincitore.