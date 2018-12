Marcello Fonte miglior attore agli Efa

(Foto Afp)

Marcello Fonte ha vinto il premio come miglior attore agli Efa. Il protagonista di Dogman bissa così, meritatamente, il premio vinto a Cannes. Quando è stato pronunciato il suo nome, l'attore incredulo ha ripetuto più volte "No, no". Poi salito sul palco degli Oscar europei per ritirare il premio: "C'erano tanti più bravi di me, veramente. C'era... Chi è il ragazzo, la ragazza fantastico - ha detto scherzando e indicando Victor Polster, protagonista di Girl - aiutami, complimenti, sei femmina o maschio?". "Onorato, veramente. Vabbe' grazie", ha aggiunto emozionatissimo.