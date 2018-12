Al cinema 'Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità' di Schnabel

Dal 3 gennaio prossimo al cinema 'Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità' di Julian Schnabe l . Il genio 'maledetto' di Vincent Van Gogh, raccontato attraverso gli occhi del cineasta e artista contemporaneo Schnabel in un film distribuito da Lucky Red in associazione con 3 Marys Entertainment.

Ventidue anni dopo 'Basquiat', il regista di 'Prima che sia notte' e 'Lo scafandro e la farfalla' torna a parlarci della grande arte e lo fa portando in sala gli ultimi tormentati anni del pittore olandese. Nei panni di Van Gogh Willem Dafoe, premiato alla Mostra d’arte Cinematografica di Venezia con la Coppa Volpi per il Miglior attore e candidato ai Golden Globe 2019 come Miglior attore in un film drammatico.

"Questo è un film sulla pittura e un pittore e la loro relazione rispetto all’infinito - ha dichiarato Schnabel a Venezia - Contiene quelli che sono i momenti che considero essenziali nella sua vita; non è una biografia, ma la mia versione della storia. Una versione che spero possa avvicinarvi maggiormente all’artista". Un film sulla creatività e sui sacrifici del genio olandese, sull’intensità febbrile della sua arte, sulla sua visione del mondo e della realtà.