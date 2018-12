Patty Pravo con Briga e Negrita in gara a Sanremo

Federica Carta e Shade con 'Senza farlo apposta', Patty Pravo e Briga con 'Un po' come la vita' e i Negrita con 'I ragazzi stanno bene' sono i primi tre artisti in gara a Sanremo, annunciati in diretta su Rai1 durante la seconda serata di 'Sanremo Giovani'. Complessivamente saranno 24 gli artisti in gara nel festival 2019, che si svolgerà al Teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio, 2 dei quali saranno i vincitori delle due manche di 'Sanremo Giovani' (ieri è stato promosso tra i big Einar, oggi sarà votato un altro vincitore, anche lui spedito direttamente al festival di febbraio). Gli altri 22, scelti dalla commissione musicale capitanata dal direttore artistico Claudio Baglioni, vengono annunciati con un sorteggio in diretta, che è stato diviso in due gruppi: 11 sono stati annunciati nella serata di ieri e altri 11 vengono annunciati nella serata di oggi.

Ieri erano stati svelati: Loredana Bertè con 'Cosa ti aspetti da me', Il Volo con 'Musica che resta', Ghemon con 'Rose viola' , Paola Turci con 'L'ultimo ostacolo', Simone Cristicchi con 'Abbi cura di me', Nek con 'Mi farò trovare pronto', Motta con 'Dov'è l'Italia' , Irama con 'La ragazza col cuore di latta', Ultimo con 'I tuoi particolari', Anna Tatangelo con 'Le nostre anime di notte' e Zen Circus con 'L'amore è una dittatura'.