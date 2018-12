Andrew Basso, la magia italiana nello show di Broadway

E’ l’unico italiano degli 8 illusionisti scelti fra i più bravi del mondo per far parte dello show di magia più importante del mondo. La specialità di Andrew Basso, trentino doc, è ‘l’escapologia’ ovvero, come il grande Houdini, il sapere liberarsi dalle situazioni più difficili e pericolose. L’artista è fra i protagonisti di ‘The Illusionist – Direct from Broadway’, che approda in Italia il 23 gennaio a Milano per poi arrivare a Roma il 31 gennaio. Andrew racconta ai nostri microfoni come si diventa uno dei maghi più bravi del mondo, e ci da’ anche una piccola dimostrazione…. vedere per credere.