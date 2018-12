Stasera in tv, i programmi della prima serata

(Fotogramma)

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) sulle principali reti televisive di mercoledì 26 dicembre.

Rai1: Cenerentola 1950 (Film)

Rai2: Quel pazzo venerdì (Film)

Rai3: Una notte al museo 2 - la fuga (Film)

Rai4: Prigione di vetro (Film)

Rai Movie: Ritorno al Marigold Hotel (Film)

Canale 5: Piccole donne (Serie tv)

Italia 1: Now you see me - I maghi del crimine (Film)

Rete 4: CR4 La repubblica delle donne (Show)

Iris: Attila flagello di Dio (Film)

La7: Vacanze romane (Film)

Tv8: Balla coi lupi (Film)

Paramount Channel: Una Settimana Da Dio (Film)

SKY Cinema 1: Wonder (Film)

Mediaset Premium Cinema: Poveri ma ricchi (Film)