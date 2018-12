Miley Cyrus sposa Liam Hemsworth

Liam Hemsworth e Miley Cyrus (Fotogramma/Ipa)

Alla fine il fatidico "sì" è arrivato. La cantante Miley Cyrus ha sposato il suo fidanzato di lunga data, l'attore australiano Liam Hemsworth. E' stata la stessa popstar a confermare la notizia con una serie di post sul suo profilo Instagram. Cyrus, 26 anni, ha pubblicato una foto della coppia abbracciata, lei in bianco e lui in abito scuro, davanti a un camino interamente addobbato di fiori, con la didascalia "12.23.18", lasciando intendere di avere sposato Hemsworth domenica scorsa.

Dal canto suo, il 28enne attore australiano ha a sua volta pubblicato la stessa foto, accompagnata dalla didascalia "My love" e un cuoricino. La coppia si è incontrata sul set di 'The Last Song' nel 2009 e, dopo essersi fidanzati nel 2012, si sono lasciati per rimettersi insieme nel 2016. Il matrimonio è stato celebrato nella casa di Cyrus nel Tennessee. La casa della coppia in California è stata distrutta dagli incendi del mese scorso.