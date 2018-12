Fughe e muri blindati, lo Schiaccianoci' di Volpini per Balletto Roma

Un'immagine dello 'Schiaccianoci' del Balletto di Roma, firmato da Massimiliano Volpini, in scena al Teatro Vascello

Fughe di popoli, muri, confini blindati, aneliti libertari. Il coreografo e regista Massimiliano Volpini rilegge per il Balletto di Roma 'Lo Schiaccianoci' di Cajkovskij. Una versione prepotentemente legata all'attualità in scena al Teatro Vascello di Roma sino al 31 dicembre e poi in tournée nei . ''Dimenticate le versioni più classiche dello 'Schiaccianoci', la festa di Natale e il salotto borghese della famiglia Stahlbaum - ha raccontato Massimiliano Volpini all'Adnkronos - Il mio balletto è ambientato 'on the road'. In scena un gruppo di ragazzi, piccole canaglie degli anni '20 dal profumo 'dickensiano'''. (FOTO)

''Vivono al di là di un muro, si nutrono di scarti, indossano abiti usati e sognano di raggiungere la città ricca, opulenta, almeno nei loro sogni, come fa Clara, la protagonista'', ha proseguito. Ritorna, incosciamente l'attualità, il muro che Trump vuole creare al confine con il Messico, i porti chiusi ai migranti in fuga da guerre e persecuzioni.... ''Ogni artista si nutre della quotidianità - ha proseguito Volpini - Ma il mio obiettivo era firmare un racconto universale. Sarebbe stato troppo facile, oggi, ambientare il mio 'Schiaccianoci' in un campo rom o in un centro di accoglienza. A mio avviso il capolavoro di Cajkovskij è e deve rimanere la favola per eccellenza del Natale''.