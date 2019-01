Il 2019 di Bocelli parte con un Disco d'Oro

Un'altra chicca dell'anno ormai alle spalle la decisione della Disney di scegliere uno dei suoi brani, 'Fall on Me', in duetto con il figlio Matteo, come tema portante del film 'Lo Schiaccianoci e i 7 regni'. Senza dimenticare, infine, tra i riconoscimenti più recenti il premio internazionale 'Global Awards 2018' per la sezione 'Best Classical Artist ottenuto da Bocelli a Londra.