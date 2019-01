Ilenia Lazzarin è mamma

Ilenia Lazzarin con il piccolo Raoul (foto da Instagram/Ilenia Lazzarin)

Fiocco azzurro per Ilenia Lazzarin. L'attrice, che presta il volto a Viola di 'Un posto al sole', ha dato alla luce il primogenito Raoul nella notte di Capodanno. Il piccolo è nato dal matrimonio con Roberto Palmieri. "Anno nuovo...vita nuova! Preso in parola - ha scritto l'attrice in un post su Instagram -. Grazie 2018 per averci fatto il regalo più bello del mondo!!!! Raoul sei già tutta la mia vita!". Lazzarin, 36 anni, ha pubblicato uno scatto dalla clinica Ruesch di Napoli, un'immagine tenera, mentre stringe il suo piccolo tra le braccia. Sullo sfondo il tramonto di Napoli.