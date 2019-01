Netflix e l'episodio rimosso, è polemica

L'Arabia Saudita da allora ha accusato 11 persone della morte del giornalista, ma nega fermamente che il principe ereditario abbia ordinato l'omicidio. A dicembre, il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione in cui si afferma che il principe ereditario è responsabile della morte di Khashoggi. Nell'episodio della serie disponibile su Netflix, Minhaj critica anche il coinvolgimento dell'Arabia Saudita nella guerra in corso in Yemen.

Netflix ha confermato al Financial Times di aver ritirato l'episodio dopo aver ricevuto una denuncia dalla commissione per le comunicazioni e l'informatica del regno, dove si affermava che il servizio di streaming aveva violato la legge contro la cybercriminalità saudita. Un portavoce di Netflix ha dichiarato: "Sosteniamo fortemente la libertà artistica e abbiamo rimosso questo episodio solo in Arabia Saudita, dopo aver ricevuto una richiesta legale valida e per rispettare la legge locale". L'episodio in questione, tuttavia, è ancora disponibile in Arabia Saudita su YouTube. Karen Attiah, che era l'editore di Khashoggi al Washington Post, ha definito la decisione di Netflix "abbastanza oltraggiosa".