Al Parco della Musica omaggio a Fonteyn-Nureyev con 'Les Etoiles'

''Ho visitato Roma, Firenze, Venezia. Anche Rudy amava il vostro Paese. Il clima, il sole, la luce... 'Gli italiani cantano, i russi ballano', soleva ripetere Galina Ulanova. E forse aveva ragione. I rigori del clima e le temperature impietose - ha proseguito Lantratov- ci obbligano a stare chiusi in casa o i sala prove come noi danzatori. Forse per questo siamo i migliori''. E sul suo rapporto con Maria Alexandrova, partner in scena e nella vita, Lantratov ha poi aggiunto: ''E' una interprete che ammiro profondamente. E' un privilegio poterle essere accanto, danzare con lei''.

Attesi, tra gli altri, Leonid Sarafanov del Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo e Oleysa Novikova del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Bakhtiyar Adamzhan del Teatro dell’Opera di Astana (Kazakistan) e Tatiana Melnik dell’Opera di Stato Ungherese, Budapest, Polina Semionova del Teatro dell’Opera di Berlino, vista ieri sera su Rai Uno accanto a Roberto Bolle nel programma 'Danza con me', Marianela Nuñez e Vadim Muntagirov del Royal Ballet di Londra e Sergio Bernal del Balletto Nazionale di Spagna.

“Scelgo sempre i ballerini sulla cresta dell’onda per riunire, sulla stessa scena, le stelle più eccitanti da tutto il mondo - ha raccontato Daniele Cipriani- Un’occasione unica per vedere l'eccezionalità della danza, oggi''. Alla luminosa étoile inglese Margot Fonteyn (1919-1991), che fu partner per eccellenza di Nureyev e di cui ricorre il centenario della nascita, è dedicata questa edizione di 'Les Étoiles'. Come ogni anno, 'Les Étoiles' propone un programma di brillanti virtuosismi sulle punte e in volo, nonché momenti di alta interpretazione artistica, che includerà passi a due tratti dai balletti 'Sylvia', 'Il Corsaro', 'Diana e Atteone', 'Romeo e Giulietta', insieme a momenti di sofisticata modernità.