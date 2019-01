Boom di vip che divorziano dai social

Ma quella di Asia Argento non è stata la prima 'fuga' da twitter. Tantissimi infatti i personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo che in passato hanno deciso di abbandonare il social network. Come fece temporaneamente il direttore del TgLa7 Enrico Mentana che con ''un saluto finale a tutti'' si congedò da Twitter precisando che ''il numero di tizi che si esaltano a offendere è in continua crescita. Calmi tra poco ce ne andremo, così v'insulterete tra di voi''.

Stessa cosa per lo showman Fiorello che sparì momentaneamente da Twitter dopo l'appello lanciato per la liberazione di Rossella Urru, la volontaria italiana rapita in Algeria perché "assediato" da 600mila follower. Stessa cosa per Michelle Hunziker che annunciò l'addio a Twitter ma per motivi completamente diversi e cioè, essere coerente con la disciplina imposta alla figlia adolescente alla quale permetteva di accedere ai social network solo un'ora al giorno per far sì, come scrisse lei stessa, ''che la realtà virtuale non prenda il posto di quella vera".

Poi è stata la volta di Jovanotti, tra i vip italiani più seguiti su Twitter con quasi 4 milioni di follower, che fu costretto a cambiare password dopo che, dal suo account si erano verificati strani invii di messaggi di spamming. Anche il cantante però, risolti i suoi problemi, dopo poco tempo è rientrato nella piazza virtuale. L'ultimo illustre breve arrivederci a Twitter e Instagram è arrivato dal cantante britannico Ed Sheeran, una delle pop star più amate del momento, dopo la messa in onda del primo episodio della nuova stagione de ''Il Trono di Spade'' ha disattivato il suo account per le numerose critiche sollevate da chi non ha apprezzato il cameo dell'artista.