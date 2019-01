Sanremo 2019, Bisio e Raffaele al fianco di Baglioni

(Foto Fotogramma)

di Antonella Nesi

Saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele ad affiancare Claudio Baglioni nella conduzione di Sanremo 2019. A quanto apprende l'AdnKronos, l'accordo con i due attori è andato a buon fine e entrambi saranno a Sanremo il 9 gennaio insieme al direttore artistico per la tradizionale conferenza stampa di presentazione del festival, a meno di un mese dal via.

Bisio e Raffaele raccoglieranno dunque il testimone di Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker co-conduttori con Baglioni del festival dello scorso anno. Sia la Raffaele che Bisio sono già stati al festival come ospiti (la Raffaele più volte, compreso lo scorso anno) ma per entrambi è la prima volta da conconduttori della kermesse.