Jude Law a Venezia per 'The new Pope'

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa). In basso foto Adnkronos

Sono proseguite anche oggi le riprese per 'The new Pope', la serie coprodotta da Sky-Hbo diretta da Paolo Sorrentino. Il sequel di 'The young Pope' che vedrà, tra gli altri, protagonisti John Malkovich e Sharon Stone, ieri ha visto i ciak di Silvio Orlando, nei panni del Cardinal Voiello. Oggi è invece è stato il grande giorno della star Jude Law, che è rimasto tutto il giorno a palazzo Donà delle Rose, sede prescelta dal regista napoletano per gli interni veneziani, e proseguirà fino a tarda sera. Il pontile provvisorio sorto sul canale è stato per ora utilizzato dalla produzione per scarico e carico delle necessità operative, ma anche per far approdare i taxi che trasportano gli attori.

Un legame, quello tra Sorrentino e il palazzo, ricercato proprio per la storia che avvolge la dimora, da sempre legata alla religione cattolica e al patriziato veneto. All'interno dell'abitazione è possibile ancora oggi scorgere numerosi segreti del passato che riguardano Pico della Mirandola, Aldo Manuzio e dipinti raffiguranti la Battaglia di Lepanto.