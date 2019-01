Addio a Paoloni, il megadirettore galattico di Fantozzi

(Fermo immagine)

Addio a Paolo Paoloni, il 'Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam'. Il 'megadirettore' della saga cinematografica che vede come protagonista il ragioniere Ugo Fantozzi è morto oggi a Roma, all'età di 89 anni. Originario di Ancona, ma nato in Svizzera, l'attore è stato scoperto da Luciano Salce, con cui ha recitato in numerose pellicole a partire dal 1968. Raggiunse il successo vestendo i panni del megadirettore galattico dell'azienda di Fantozzi, interpretando la figura di un uomo potente e inaccessibile, una figura quasi mitologica.

Oltre alla saga di Fantozzi, Paoloni ha anche preso parte ad alcune commedie ed ha partecipato a film dell'orrore come 'Cannibal Holocaust', 'La casa nel tempo' e 'Fairytale'. Paoloni ha lavorato pure in televisione facendo parte del cast della serie 'Nebbia in Val Padana' del 2000 nella quale ha interpretato il maggiordomo della villa di Cochi & Renato. In tempi recenti ha lavorato nella fiction 'Don Matteo', prendendo parte ad un episodio nel 2006 e ad uno del 2011. L'ultimo impegno è stato lo scorso anno, in 'Benedetta follia' di Carlo Verdone.