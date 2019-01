Bafta, ecco le nomination: c'è anche 'Dogman'

(AdnKronos/Cinematografo.it) - Sono state rese note le nomination dei Bafta, i British Academy Film Awards Nomination Announcement. A farla da padrone è 'La favorita' di Yorgos Lanthimos, con ben 12 candidature. Il film sarà nelle sale italiane dal 24 gennaio. Quattro film seguono con 7 nomination: 'Bohemian Rhapsody', 'First Man - Il primo uomo', 'Roma' e 'A Star is Born'. L’Italia può contare su 'Dogman' di Matteo Garrone, in cinquina per il miglior film in lingua non inglese. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 10 febbraio alla Royal Albert Hall di Londra.

"Un altro prestigioso riconoscimento al talento di Matteo Garrone. Con la nomination come Miglior film straniero ricevuta ai Bafta, 'Dogman' entra in una cinquina dove concorrerà con alcuni dei film più incisivi e potenti della scena cinematografica internazionale recente" ha commentato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Questa nuova sfida, al fianco di registi che lo scorso anno sono stati onorati dal mondo del cinema e dal pubblico internazionali, ci rende ancora più felici dell'ulteriore traguardo raggiunto dal cinema italiano grazie a Matteo Garrone. 'Dogman' è un'opera straordinaria e ancora una volta dimostra di poter competere con la migliore produzione internazionale", ha concluso Del Brocco.